Белый дом утверждает, что решение Москвы приостановить участие в реализации зерновой сделки представляет собой использование продовольствия «в качестве оружия».

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, заявление которого в субботу приводит Agence France-Presse, считает решение РФ о приостановке участия в зерновой сделке «предлогом для того, чтобы использовать продовольствие в качестве оружия».

По его утверждению, такой шаг «оказывает непосредственное воздействие на нуждающиеся страны и мировые цены на продовольствие», а также якобы ухудшает ситуацию с гуманитарным кризисом и продовольственной безопасностью.