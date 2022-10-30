Домен t.me исчез из реестра заблокированных.

Роскомнадзор опроверг блокировку Telegram на территории России.

«В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена», — говорится в сообщении ведомства.

***

Доступ к домену t.me, принадлежащему мессенджеру Telegram, ограничен, следует в субботу из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

В реестре указано, что доступ к странице ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ.