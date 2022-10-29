Турция и Азербайджан – два моста, ведущие в Европу и Азию и играющие роль стратегического хаба.

Об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на мероприятии, состоявшемся 29 октября по случаю национального праздника Турции, передает Тренд.

Он отметил, что Турция всегда находится рядом с братским Азербайджаном, оказывая сегодня поддержку в восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях, а также в строительстве инфраструктуры.

Как сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, «благополучие Азербайджана – это наше благополучие, его радость – это наша радость, его судьба – наша судьба, его печаль – наша печаль», отметил посол.

Багчи подчеркнул, что Турция поддерживает Азербайджан во всех сферах со всеми своими возможностями и опытом.

Он добавил, что две страны способны вместе решить энергетическую проблему в Европе.