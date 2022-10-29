Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале подверг критике идеалы американской демократии обратив внимание на то, что США поддерживают однополые полиаморные семьи. При этом, по его словам, Соединенные Штаты «не приветствуют» и «яро осуждают» многоженство — полигамные исламские браки.

Лидер Чечни в связи с этим рассказал о недавнем решении американского суда, который постановил, что третий муж в полигамной гомосексуальной семье, «несмотря на то, что проживал отдельно от двух других, является законным членом семьи и имеет все права», какие есть у обычных членов традиционной семьи.

Как заявил глава региона, американское общество считает «нечто варварским», когда семья состоит из одного мужа с двумя женами.

«Права мусульман игнорируют, Коран сжигают. А три или более мужей вместе — это, согласно американскому суду, крепкая мужицкая семья, апофеоз демократии», — указал Кадыров.

Он добавил, что полигамные исламские браки существуют не первую тысячу лет и укрепились задолго до появления США.

«Я боюсь представить, кого в Штатах держат в психиатрических клиниках, если на свободе такие разгуливают. Не пытайтесь найти логического объяснения. Его нет. Это настоящий сатанизм. Мракобесие и мерзость, которые пытаются нам навязать», — резюмировал глава Чечни.