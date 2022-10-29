Азербайджан готов будет поставлять газ на планируемый газовый хаб в Турции, если такие поставки будут выгодны иностранным компаниям, работающим в стране.

Об этом заявил журналистам заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Султанов, передает Report.

Замминистра пояснил, что основная доля добычи газа в стране приходится на международный консорциум «Шахдениз».

«Это новая [для нас] инициатива, мы, конечно, будем смотреть. Газ в Азербайджане в основном производится [международным] консорциумом. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) там участвует, но это консорциум, где есть BP, “Лукойл”, иранская компания, и для них самое важное – экономическое обоснование этого проекта. Если на этом можно зарабатывать деньги, они будут готовы», – считает Э. Султанов.

О каких объемах поставок могла бы идти речь, замминистра не уточнил.