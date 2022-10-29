Бывший полковник Народной армии Китая (НАК) Чжоу Бу заявил, что Пекин не допустит применения ядерного оружия против Украины. Об этом сообщает издание Financial Times.

Чжоу Бу напомнил об обещании Китайской Народной Республики защищать Украину от применения третьей стороной такого вооружения.

«В заявлении Пекина и Киева в 2013 году было согласовано, что КНР не будет применять или угрожать применением ядерного оружия против Украины, а также предоставит гарантии безопасности в случае подобной угрозы с третьей стороны», — указал он.

Кроме того, бывший военнослужащий признался, что Китай гордится своими ядерными стратегиями, которые, по мнению Пекина, являются наиболее стабильными, устойчивыми и предсказуемыми среди ядерных держав.