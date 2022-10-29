Информация о российской «специальной военной операции» в Украине включена в курс истории для старшеклассников российской средней школы. Это следует из проекта федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) среднего общего образования, — передает Minval.az.

В ходе освоения курса у школьников должно формироваться понимание причин и следствий «СВО», названной в документе одним из «важнейших событий ХХ — начала XXI веков».

В документе отмечается, что достижение таких результатов связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 годов, умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду.