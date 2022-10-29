Предложения западных стран по Карабаху не являются неприемлемыми для Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Армянский премьер заявил на съезде правящей партии о том, что «у Запада есть несколько предложений».

«Есть несколько предложений. Так, согласно первому, предлагается регулировать армяно-азербайджанский конфликт, не концентрируясь на Карабахе.

Другой подход заключается в том, надо решить вопрос Карабаха. Но в таком случае может возникнуть вопрос, кто из этих сторон считает его частью Азербайджана, а кто не считает. Мировое сообщество, все страны без исключения, считают его частью Азербайджана»,- заявил Пашинян.