Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk в течение нескольких часов продолжает кружить на высоте 17 км над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма, сообщает Flightradar24.

По предварительным данным, беспилотник вылетел с авиационной базы в Сицилии.

Предположительно, разведывательный беспилотник США вылетел с аэродрома Катания утром 29 октября. После чего дрон набрал высоту свыше 15 км. и начал путь через воздушное пространство Греции и Болгарии к акватории Черного моря.

В настоящий момент неизвестно, с какой целью американская сторона могла запустить данный беспилотник.

При этом данное воздушное судно принадлежит ВВС США и имеет регистрационный номер 11-2046, позывной Forte-10.