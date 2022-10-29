«Турция стремится обеспечить мир и стабильность в регионе».

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в поздравлении по случаю 99-й годовщины основания Турецкой Республики.

По его словам, эти инициативы касаются многих вопросов, начиная от гуманитарной трагедии в Сирии и заканчивая урегулированием российско-украинского кризиса: «Мы улучшаем имидж нашей страны в глобальном масштабе и продолжаем инвестиционные инициативы внутри страны. В области оборонной промышленности мы достигли уровня производства и экспорта нашей продукции. Мы наращиваем наш потенциал во всех областях».

Эрдоган также подчеркнул, что другие страны берут пример с турецкой демократии, восхищаются экономикой, внимательно следят за дипломатией: «Турция сохраняет национальное единство и братство, несмотря на все попытки саботажа».