«Мы высоко ценим приверженность Турции суверенитету и территориальной целостности Украины».

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в поздравлении в связи с национальным праздником Турции — Днем Республики.

«Поздравляю народ Турции от имени США с годовщиной провозглашения Турецкой Республики. Отношения между Турцией и США имеют очень важное значение и основаны на глубоких культурных и торговых связях между нашими странами, а также на нашей совместной деятельности по развитию регионального и глобального мира, безопасности и благополучия …», — говорится в поздравлении.