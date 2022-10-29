Кредитные союзы Азербайджана завершили январь-сентябрь этого года с убытком в 0,05 млн манатов, что в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Центральный банк Азербайджана. , .

За 9 месяцев доходы кредитных союзов составили 1,8 млн манатов (на 5,3% меньше), расходы — 0,85 млн манатов (на 16,4% больше).

Активы кредитных союзов на 1 октября этого года составили 14,3 млн манатов, что на 0,7% больше, чем год назад.

За отчетный период обязательства кредитных союзов сократились на 10% — до 4,5 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 6,5% — до 9,8 млн манатов.