Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад перед началом зимы предоставить украинцам в необходимом количестве одеяла и генераторы, сообщает Telegraph.

«Украинцы замерзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их», — заявил глава украинского города.

По его словам, власти Киева готовятся к «худшему сценарию», наблюдается высокий риск гуманитарных проблем.

Кроме того, Кличко призвал находящихся за границей Украинцев пока не возвращаться на родину.