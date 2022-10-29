Прошло 99 лет со дня провозглашения Турецкой Республики — события, открывшего новую эру в истории турецкого народа.

С провозглашением республики лозунг «Суверенитет безоговорочно и безусловно принадлежит народу» занял свое место в государственном управлении.

Ежегодно 29 октября турецкий народ отмечает главный национальный праздник — День Республики.

Именно в этот день в 1923 году Турция была объявлена Республикой.

После этого были проведены выборы президента.

С Днем Республики, братская Турция!