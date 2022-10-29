США лишились первенства на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов. Теперь там лидирует Россия,, сообщают Известия,.

Об этом на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне, комментируя вопрос о коммерческих технологиях ядерной энергетики, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Считаю, что это вызов для Америки. Она традиционно была лидером. Она утратила это лидерство», — отметил Гросси.

Он отметил, что у США значительный научно-технический потенциал и большие возможности, но Россия и Китай в этой сфере используют отличные от американских конкурентов модели финансирования. Благодаря этому они действуют на мировых рынках более гибко.