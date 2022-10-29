Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС делает все возможное, чтобы избавиться от зависимости от российского газа.

Об этом фон дер Ляйен заявила на ежегодном европейском саммите по устойчивым инвестициям в Брюсселе.

«Несмотря на желание России нарушить международный порядок, необходимо вместе бороться за мирное, справедливое и процветающее будущее», — сказала она.

«Наш приоритет — бороться с энергетическим кризисом, который рискует стать экономическим и социальным», — сказала фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, президент России Владимир Путин пытается использовать ископаемое топливо в качестве оружия против Европы.

«Европу нельзя шантажировать. Мы полны решимости избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива», — сказала она.

Фон дер Ляйен напомнила, что в прошлом году доля РФ в импорте газа в страны ЕС составляла 41 процент, и на сегодняшний день сократилась до 9 процентов.

«Мы обратились к таким надежным партнерам, как США и Норвегия. Газохранилища ЕС заполнены более чем на 92 процента. Страны сократили на 15 процентов потребление газа», — сказала глава ЕК.