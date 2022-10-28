Нынешняя волна мобилизации в РФ, о завершении которой было объявлено 28 октября, на самом деле не последняя, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в вечернем обращении.

Президент отметил, что провел несколько совещаний с военными по поводу текущей ситуации на передовой.

«Сегодня у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации… О якобы ненужности новых волн отправки граждан России на фронт. Мы ощущаем на передовой совсем другое. Хотя Россия и пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что позволяет предположить, что уже скоро России может понадобиться и новая волна отправки людей на войну», – сказал Зеленский.

По его словам, Украина готовится к тому, что нынешнее российское руководство будет искать новые возможности продолжать войну, «в том числе и благодаря своим сообщникам в Иране».

«Поэтому ежедневно работаем с партнерами для того, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону, другие наши оборонные возможности», – добавил президент.