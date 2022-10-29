Бойцы украинского спецподразделения «Хорт» ликвидировали во время боевой задачи заместителя начальника штаба наемников ЧВК «Вагнера». Об этом сообщается на странице спецподразделения «Хорт» в Facebook.

Бойцы спецподразделения уточнили, что в ближнем бою они столкнулись с группой боевиков ЧВК «Вагнер». Боевой контакт отправил в ад всю вражескую группу. Среди «двухсотых» вагнеровцев украинские военные идентифицировали заместителя начальника штаба наемников.

Кроме того, бойцы ВСУ захватили его оружие — АК-12. Это автомат, находящийся на вооружении вражеской армии с 2018 года.