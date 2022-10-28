Этот вопрос очень чувствительный и щепетильный. Это не то чтобы — с одной стороны мы — члены ОДКББ, а с другой — Азербайджан. Это наши дружественные две страны.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ОДКБ.

«Да, действительно, мы были в одном государстве, но, более того, мы члены СНГ. Вместе с Азербайджаном и Арменией. У нас очень тесные связи. С близкой нам православной Арменией и с очень близким нам мусульманским государством Азербайджан.

Особо это чувствительно и для других членов ОДКБ, в том числе и для России, где 30 миллионов мусульман. То есть, все нюансы, все факты надо учитывать.

И потом — разве Азербайджан присутствующим здесь главам государств или странам враг или противник? Нет. Я подтверждаю то, что сказано президентом Путиным: и Армения и Азербайджан — это родные нам государства. И в этом особенность ситуации.

Это мы не можем не учитывать. и поэтому ставить вопрос: с одной стороны ОДКБ, с нами или нет, а с другой стороны — Азербайджан, нельзя», — отметил лидер Беларуси.