Власти Канады вводят санкции в отношении еще 35 физических и 6 юридических лиц РФ, в том числе в отношении руководителей компании «Газпром».

Об этом в пятницу сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, выступая перед членами канадско-украинского сообщества в Виннипеге (провинция Манитоба).

«Сегодня мы добавляем в этот список еще 35 человек, в том числе влиятельных руководителей государственной энергетической компании «Газпром», и вводим санкции в отношении шести компаний энергетического сектора», — сказал он. Трюдо не уточнил имен и названий компаний.