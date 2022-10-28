Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ОДКБ.

«Второй вопрос – дайте дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении. Какую дорожную карту?! Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо – попросите президента России, и примите решение! Не примете сегодня – будет же хуже! Вы же сами это понимаете, нам не нужен этот конфликт. Вот вы два вопроса поставили, они больше, чем странные, Никол Воваевич!», — добавил президент.

