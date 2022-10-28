Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против привлечения западных миссий к урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе, считая, что договориться должны Армения и Азербайджан при посредничестве России.

Такое заявление он сделал на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшей в пятницу в онлайн-формате.

«Главный тезис, которого придерживается президент: война закончилась при помощи России — зачем сегодня некие иные и новые форматы?» — сообщает близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого».

«Тройка — Армения, Азербайджан, Россия — в планах у которой провести встречу буквально через несколько дней — должна договориться. И Беларусь поддержит любые их решения. Первый (президент Беларуси) против присутствия дополнительных западных миссий — ЕС и ОБСЕ», — говорится в сообщении.