Президент Ильхам Алиев направил поздравление президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю национального праздника Турции – Дня республики.

Данную информацию распространила пресс-служба главы государства.

В поздравлении говорится:

Брат, по случаю национального праздника Турции — Дня Республики лично от всего сердца поздравляю тебя и весь твой народ в твоем лице и передаю самые наилучшие и искренние пожелания.

День за днем ​​Турция становится одной из самых могущественных стран, имеющих право голоса в международном мире. Сегодня братская Турция входит в число самых передовых стран с ее важными достижениями в политической, экономической, военной, технологической и других областях. В то же время ваша страна завоевала высокий авторитет и уважение на международном уровне своей последовательной и решительной позицией по установлению мира и стабильности, защите прав и справедливости в мире и регионе, где происходят сложнейшие процессы.

Все это основано на вашем упорном и неустанном труде, огромном доверии и поддержке вашим народом государственной политики, проводимой под вашим мудрым руководством. Каждый успех могучей Турецкой Республики мы считаем своим успехом и чрезвычайно гордимся этим.

Хочу с чувством гордости отметить, что отношения между Азербайджаном и Турцией, построенные на принципах дружбы и братства, сегодня не имеют аналогов в мире. Наше братство, единство и солидарность, являющиеся духовным наследием наших предков, являются основным направлением для наших народов, важным фактором безопасности и стабильности для региона и мира.

Азербайджан всегда ценит и никогда не забывает тот факт, что Турция была с нами во время Второй карабахской войны, и что весь ваш народ, в том числе и вы, поддерживали нас с первых часов до последнего. минуты войны.

Даже сегодня братская Турция по-прежнему является самым большим сторонником Азербайджана в восстановлении и реконструкции Карабахского и Восточного Зангезурского районов. Ваше участие несколько дней назад в открытии Зангиланского международного аэропорта, интеллектуального сельскохозяйственного комплекса «Дост Агропарк», а также совместная закладка фундаментов ряда важных инфраструктурных проектов в рамках Вашего визита в Азербайджан являются наглядным подтверждением выражение незыблемых традиций наших братских отношений.

Мы очень рады, что наши отношения, поднявшиеся на пик союзничества с Шушинской декларацией, проявляются во всех сферах жизни, будь то политика, экономика, энергетика, транспорт, культура, образование, военная и другие сферы. Уверен, что союзнические отношения между нашими странами, руководствующиеся лозунгом «Одна нация, два государства», нашими совместными усилиями будут и впредь успешно развиваться.

В такой счастливый день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности как высшего государства, мира, благополучия и процветания братскому народу Турции.