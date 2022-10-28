Определяется наказание за привлечение несовершеннолетних к порнографии.

Это нашло отражение в предложенной поправке к Уголовному кодексу, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека и была рекомендована пленарному заседанию парламента.

Согласно поправке, привлечение несовершеннолетних к проституции, порнографии и к другим аморальным действиям будет наказываться лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Согласно действующему Кодексу, за подобные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет.

Согласно проекту, те же деяния будут наказываться лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, если они совершены с применением силы или иными средствами принуждения.

Те же деяния, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, будут наказываться лишением свободы сроком от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.