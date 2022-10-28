На дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси произошло нападение. Об этом сообщает «РИА Новости».

Пострадал супруг Пелоси. Нападавший задержан, пострадавший в больнице.

Самой Пелоси дома не было.