Конфликт между Арменией и Азербайджаном следует урегулировать исключительно мирным путем и политико-дипломатическими средствами.

Об этом заявил в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«В ходе сессии были обсуждены результаты работы Миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года. Выступая перед участниками сессии, президент Казахстана отметил, что конфликт следует урегулировать исключительно мирным путем и политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.