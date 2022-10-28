Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян проведут трехсторонние переговоры в Сочи в понедельник, 31 октября, сообщила пресс-служба Кремля.

«Планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье», — говорится в сообщении.

Также будут обсуждены вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

В Кремле добавили, что предусмотрены и отдельные беседы Путина с Пашиняном и Алиевым.