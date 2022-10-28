Чингиз Абдуллаев выразил свое мнение, комментируя разразившийся в соцсетях скандал, связанный с его резким ответом журналисту, задавшему вопрос о том, как были потрачены 203 тысячи манатов, выделенные Министерство культуры Союзу писателей Азербайджана для проведения XIII Съезда.

Писатель поделился статусом на своей странице в Facebook, в котором встал на защиту собственных интересов и пожурил желающих сделать себе имидж на «хайпе».

«Мне непонятно, как могли люди поверить в то, что я просто так решил оскорбить журналиста. Я ведь не мог сойти с ума. Но ведь он задал провокационный вопрос. Сказал: «В этом зале не видно потраченных денег». Весь день журналисты ходили за мной, и я молчал. Хотя все пятьсот человек до этого видели кофе-брейк на 500 гостей, за который мы тоже платили деньги! Почему мои дорогие азербайджанцы Вы с такой охотой верите, что все Ваши соотечественники воры, мерзавцы и подлецы? Обидно за нас», — написал Ч. Абдуллаев.