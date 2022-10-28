Россия традиционно всегда поддерживала армянских друзей в обеспечении безопасности армянского народа – с давних времён.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

«Что касается армяно-азербайджанского урегулирования, мы и сегодня делаем всё возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном. Сразу бы хотел отметить, это всем понятно, для всех очевидно: и Азербайджан, и Армения в недавнем прошлом, так же, как и Россия, – все мы входили в единое государство. У нас огромное количество связей и с Ереваном, и с Баку, и не учитывать это просто невозможно. Мы, безусловно, все мы в достаточно сложном положении. Но мы, конечно, не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению. И в целом мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом», — заявил Путин.

По его словам, без сомнения, единственно возможным и реалистичным путем к миру может быть путь, который проложен через неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана.

«Именно за счёт последовательного выполнения этих договорённостей на путях делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных вопросов можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении с Азербайджаном. Мы и с премьер-министром Армении об этом много раз говорили, и я так понимаю, что наш коллега с этим полностью согласен. Вопрос – как найти эти решения, это всё непросто, но найти их можно только на этом пути. В дальнейшем это позволит выйти и на заключение мирного договора», — подчеркнул Путин.