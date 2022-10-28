Премьер-министр Али Асадов на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых государств (СНГ) в Астане ответил на предвзятое высказывание заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна об Азербайджане.

Премьер-министр сказал, что в философии есть понятие, называемое моралью.

Али Асадов подчеркнул, что это касается и людей, и государств: «Суверенная территория Азербайджана не обсуждается. Как сказал наш Президент Ильхам Алиев: «Карабах-это Азербайджан!». На территории Азербайджана нет такого понятия, как Нагорный Карабах».

Отметим, Мгер Григорян обвиняет Азербайджан в нарушении территориальной целостности Армении, прав армян в Карабахе.