Азербайджан увеличил в 2022 году товарооборот со странами СНГ на 30%.

Об этом сообщил премьер-министр Али Асадов, выступая в пятницу на заседании Совета глав правительств Содружества в Астане, его слова приводит пресс-служба кабмина Азербайджана.

«Азербайджан принимает активное участие в экономическом сотрудничестве в рамках СНГ. Мы поддерживаем тесные экономические связи почти со всеми странами-членами. Отрадно, что по мере ослабления пандемии мы фиксируем рост объемов внешней торговли Азербайджана с государствами — членами СНГ. Так, в текущем году товарооборот увеличился на 30%», — сказал Асадов, слова которого приводит пресс-служба.

Азербайджанский премьер подчеркнул ключевое значение взаимодействия стран-участниц СНГ в транспортном секторе. По его словам, новые реалии, возникшие в регионе после окончания карабахской войны, оказывают положительное влияние на наращивание экономического и транспортного сотрудничества. Асадов считает, что привлекательность региона значительно вырастет после открытия Зангезурского коридора, который, по его словам, в разы увеличит транзитные возможности и послужит укреплению инвестиционного климата в целом.

Глава правительства также сообщил, что в 2021-2022 годах Азербайджан выделил около $3 млрд на восстановление освобожденных территорий в Карабахе. «Масштаб работ и сроки их выполнения наглядно свидетельствуют о нашей решимости восстанавливать и развивать освобожденные территории, что способствует постконфликтной стабилизации в регионе», — добавил Асадов.