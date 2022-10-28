«В Азербайджане растет число опасных гидрометеорологических явлений».

Об этом сказала глава Национальной гидрометеорологической службы при Министерстве экологии и природных ресурсов, доктор философии по географии Умайра Тагиева.

Она отметила, что за последние 10 лет количество сильных ветров, скорость которых превышает 25 м/с, увеличилось до 12 раз.

Умайра Тагиева добавила, что на фоне уменьшения осадков, к сожалению, растет число ливневых дождей. Поэтому в последние 10 лет наблюдается увеличение числа селей и наводнений до 18,5 раз