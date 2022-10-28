В Европарламенте Армению призвали «диверсифицировать партнерство» в сфере безопасности, сообщает RT.

В проекте резолюции отмечается, что ситуация в Украине «сказывается на Южном Кавказе и еще больше осложняет ситуацию в сфере безопасности в регионе». В связи с этим в комитете ЕП считают, что Армении следует пересмотреть вектор внешней политики в сфере безопасности.

«Европарламент призывает Армению рассмотреть возможность диверсификации своих партнерских отношений в сфере безопасности, поскольку ее давняя ориентация на Россию и ее союзников по Организации Договора о коллективной безопасности оказалась недостаточной», — говорится в проекте.