Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что руководство России придерживается опасного подхода к вопросам, касающимся возможности применения ядерного оружия, сообщает телеканал NewsNation.

Его попросили прокомментировать слова президента Владимира Путина о том, что Россия никогда прямо не заявляла о необходимости применить ядерное оружие, отвечая только на заявления таких политиков, как Лиз Трасс.

«Если у него нет таких намерений, то зачем продолжать говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия? <…> Он очень опасен в своем подходе к этому [вопросу]», — ответил Байден.