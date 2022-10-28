Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что отказался поставлять вооруженным силам Украины летальное оружие, так как стремится поддерживать дружеские отношения со всеми странами, сообщает агентство Yonhap.

«Мы поставляли гуманитарную и мирную помощь в Украину, но не летальное вооружение. Это вопрос суверенитета, и мы пытаемся поддерживать мирные отношения со всеми странами мира, включая Россию», — заявил Юн Сок Ёль.

О том, что Южная Корея поставляет оружие Украине, заявил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.