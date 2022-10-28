Заявление Трампа с поздравлениями в адрес Маска и сообщением о восстановлении его аккаунта в Twitter оказалось фейком.

Об этом сообщил близкий к Трампу экс-конгрессмен Девин Нуньес, возглавляющий соцсеть бывшего президента Truth Social.

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Бывший американский президент Дональд Трамп обратился с поздравлениями к миллиардера Илона Маска по случаю покупки компании Twitter. Он заявил, что его аккаунта может возобновить работу в начале следующей недели.

«Мои поздравления Илону Маску в связи с приобретением Twitter… Мне сообщили, что мой аккаунт будет восстановлен и начнёт действовать в понедельник. Посмотрим», — говорится в поздравлении Трампа, распространённом его пресс-службой.