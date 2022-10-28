Предприниматель Илон Маск возглавил компанию Twitter, а прежнее руководство покинуло ее штаб-квартиру.

Об этом сообщил корреспондент телекомпании CNBC.

«Илон Маск теперь возглавляет Twitter», — говорится в сообщении корреспондента в Twitter. — «Мне сообщили, что бывший генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру и не вернутся, поскольку начинается эра Маска».

Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, Маск уже закрыл сделку по приобретению компании.