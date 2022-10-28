Действия России в Украине абсолютно неприемлемы и неоправданны. Евросоюз поддерживает национальные и международные следственные органы в сборе доказательств и документации зверств, совершенных россиянами во время войны в Украине.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, оглашённом в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ.

«Морально и политически Россия уже проиграла эту войну. И все чаще проигрывает на поле боя. Украина победит, и мы будем с Украиной столько, сколько потребуется», — подчеркивается в заявлении.