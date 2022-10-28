В случае применения Россией ядерного оружие компонентов в войне против Украины, Кремль получит серьезный международный ответ.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе брифинга.

«Если это произойдет (применение россиянами ядерного оружия), вы увидите очень серьезный ответ со стороны международного сообщества», – заявил министр обороны США.

Он подчеркнул, что этот вопрос очень важен для мирового сообщества, поскольку речь идет о риске ядерного удара впервые за последние 70 лет, и это потенциально может изменить ситуацию для мира в целом.

«Даже разговоры о применении такого оружия опасны и безответственны», — добавил Остин.