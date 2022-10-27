В Польше 27 октября снесли еще четыре памятника, посвященных Красной Армии.

С начала российско-украинской войны, польское правительство продолжает кампанию по сносу памятников, статуй и символов, напоминающих о Советском Союзе.

Под снос попали памятники красноармейцам в городах Глубчице и Бычина в Опольском воеводстве.

Глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, посетивший место демонтажа советского памятника в населенном пункте Глубчице, заявил, что выступает против «системы, ответственной за порабощение и массовые убийства собственного народа».

По его словам, «Советский Союз принес не освобождение, а порабощение Польше».

Аналогичный демонтаж памятников российским воинам в Польше состоялся 24 августа в городе Бжег.