Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на форуме «Валдай», рассказал присутствующим анекдот про Россию и Европу.

Сын спросил у отца: — Почему так холодно?

Папа ответил, что холодно из-за нападения России на Украину. Против русских людей ввели за это санкции, чтобы им было плохо.

— А мы что, русские? – переспросил у него сын.

Как прокомментировал рассказанный анекдот Путин, сейчас в Европе сложилась непростая ситуация, но виноваты в ней сами власти западных стран. Россия, по словам Путина, не является врагом ни для Евросоюза, ни для США.

