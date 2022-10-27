Азербайджан привержен мирной повестке.

C данным заявлением выступил замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, отвечая на вопросы журналистов касательно хода переговоров по нормализации отношений с Арменией.

Мамедов добавил, что 2 октября в Женеве состоялась двусторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении: «На этой встрече азербайджанская сторона представила основные элементы будущего мирного соглашения, в настоящее время мы ожидаем от противоположной стороны ответ на эти базовые элементы».