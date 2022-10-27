Эрдоган — крепкий, сильный руководитель, который руководствуется интересами турецкого народа.

Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею», — добавил российский лидер.

Он добавил, что считает Эрдогана сильным руководителем, но непростым партнёром.

«Он, конечно, защищает и в диалоге с нами, прежде всего, свои интересы, и в этом смысле Турция в целом и президент Эрдоган, в частности, являются непростыми партнёрами», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что Эрдоган является надёжным партнёром.