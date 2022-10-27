Россия никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия, однако западные политики допускают подобные заявления — например экс-премьер Великобритании Лиз Трасс. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания в этом году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

«Вот Лиз Трасс прямо сказала: «Да, Англия — ядерная держава, в обязанности премьера входит возможное применение, и я сделаю это, я к этому готова». И никто не отреагировал. Она ляпнула, девушка немножко не в себе. Как можно такие вещи публично говорить. Но поправили бы её! А все молчат. А что мы должны думать? Что нас начинают шантажировать. И что нам делать? Молчать? Делать вид, что мы ничего не слышали?», — отметил Путин.