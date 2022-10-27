России не нужен ядерный удар, в нем нет никакого смысла — ни политического, ни военного, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент отметил, что Россия неслучайно обнародовала данные спецслужб о возможном подготовке Украиной провокации с «грязной бомбой».

«Загрузили в «Точку-У» или куда-нибудь в другой, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала — нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никого — ни политического, ни военного», — заявил Путин.