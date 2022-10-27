Русские и украинцы являются одним народом, и это исторический факт, который нельзя изменить. Об этом заявил в четверг президент Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», отвечая на вопрос модератора дискуссии журналиста и политолога Фёдора Лукьянова. Тот, в частности, поинтересовался, не изменил ли за этот год Путин мнения о том, что русские и украинцы — один народ.

«Нет, конечно, а как это можно изменить? Это факт, исторический факт. В XIX веке у нас на наших территориях зарождалась российская государственность, сначала в Новгороде, потом в Киеве. Это единый народ, который говорил на одном языке — древнерусском. Изменения в языке ведь начали возникать, по-моему, только XIV или XV веке под влиянием Польши, потому что западные части российского государства оказались в разных странах», — напомнил российский лидер.