Президент РФ Владимир Путин считает, что пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в ответ на просьбу оценить риск начала ядерной войны.

«Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения. Цель сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможности применения ядерного оружия — она примитивная. Диктат западных стран, попытка надавить на всех участников международного общения. Нейтральные, дружественные страны заканчиваются ничем. Они ищут допаргументы, чтобы убедить наших друзей, нейтральные государства, что нужно всем вместе противостоять России», —объяснил он.

Глава государства указал на попытки выставить РФ «страшной страной» и тем самым убедить не вести с ней никаких дел.