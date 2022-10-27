Президент России Владимир Путин заявил, что в стране всегда будут помнить, какая цена была заплачена за борьбу с терроризмом на Северном Кавказе в 90-е годы прошлого века.

«В 2000-м году, после избрания президентом, с чем столкнулся и всегда буду об этом помнить: помнить о том, какую цену мы заплатили за то, чтобы уничтожить террористическое гнездо на Северном Кавказе, которое Запад тогда практически открыто поддерживал», — заявил глава государства, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, Запад поддерживал террористов финансово, экономически и политически. Однако, Россия смогла всё это пережить. Достичь победы удалось благодаря, во многом, чеченскому народу.