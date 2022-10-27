Президент России Владимир Путин признался, что постоянно думает о потерях в ходе специальной военной операции на Украине. Заявление прозвучало на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Конечно, у нас есть издержки. И прежде всего это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я всё время об этом думаю», — заверил глава государства.

Вместе с тем российский лидер выразил абсолютное убеждение, что всё происходящее в конечном счёте идёт на благо России и на пользу её будущемую