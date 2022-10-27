Любые замыслы и попытки чинить препятствия прогрессу КНР и РФ не увенчаются успехом. Об этом в четверг в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Любые попытки помешать прогрессу Китая и России не увенчаются успехом», — приводятся его слова в сообщении МИД КНР.

Он добавил, что правительство Китая намерено углублять отношения с Россией на всех уровнях. «Китайская сторона намерена углублять контакты с Россией на всех уровнях, содействовать непрерывному продвижению российско-китайских отношений и сотрудничества во всех сферах, чтобы принести еще большую выгоду двум странам и народам, а также обеспечить стабильность в неустойчивом мире», — приводятся слова Ван И.

По его словам, правительство Китая намерено оказать поддержку Россией в достижении ею целей стратегии развития. «Китай в будущем будет решительно поддерживать российскую сторону в том, чтобы под руководством президента Владимира Путина российский народ преодолел трудности, устранил все помехи и реализовал цели стратегии развития, а также достиг дальнейшего прогресса в укреплении статуса России как державы на международной арене», — приводятся его слова.

Кроме того, как отметил Ван И, главы МИД Китая и России обменялись мнениями по ситуации на Украине и другим вопросам.